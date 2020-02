Bruno de Carvalho anuncia candidatura à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho anunciou este sábado, numa entrevista à Rádio Estádio, que vai candidatar-se ao cargo de presidente do Sporting Clube de Portugal.

"Sou candidato ao Sporting Clube de Portugal"

"Perante aquilo que tenho estado a ver no Sporting, perante toda a incapacidade de Frederico Varandas em gerir o Sporting, perante toda a cobardia de toda a gente que está por detrás de pedras à espera que o Sporting bata ainda mais no fundo, perante todo este atropelo de treinadores atrás de treinadores (...) eu tomei aqui uma decisão: venho dizer hoje e agora aos sportinguistas: sou candidato ao Sporting Clube de Portugal. A partir de hoje vou lutar pela minha reintegração, vou lutar pela minha reeleição e vou conjuntamente com todos os sportinguistas colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído. (...) Eu e os meus advogados já estamos a tratar disto".