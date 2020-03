Pinto da Costa, presidente do FC Porto, em entrevista ao canal do clube, revelou que pediu uma auditoria ao funcionamento do VAR e que esteve reunido com o Presidente do Conselho de Arbitragem.

O presidente dos dragões fala em "erros grosseiros e crassos" por parte da equipa de arbitragem, no lance em que Marega caiu na área e não foi assinalado penálti, no jogo frente ao Rio Ave, do passado sábado.