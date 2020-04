Francisco Trincão já pensa na estreia pelo Barcelona

Francisco Trincão está ansioso pela estreia com a camisola Barcelona. Na próxima época, o jogador do Braga vai para Espanha onde vai conhecer um dos ídolos de infância, Lionel Messi.

O SC Braga anunciou, no final de janeiro, "que chegou a acordo com o FC Barcelona para a transferência do jogador Francisco Trincão, com efeito no final da presente temporada desportiva", com o valor a ultrapassar os 31 milhões de euros.

O jogador português de 20 anos, que passou pelas escolas de formação do clube bracarense e chegou à equipa principal na temporada passada, assinou um contrato válido por cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.