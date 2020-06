Pinto da Costa solidário com jogadores do Benfica atingidos no ataque ao autocarro

O Presidente do FC Porto solidarizou-se com os jogadores do Benfica que foram atingidos no ataque ao autocarro dos encarnados.

Depois de ter votado nas eleições para o FC Porto, Pinto da Costa defendeu uma punição exemplar para os responsáveis por esse ataque.

