Zivkovic e Weigl reagem ao ataque: "Estamos bem" mas "há limites que não podem ser ultrapassados"

Andrija Zivkovic, avançado sérvio do Benfica que foi atingido por estilhaços de vidro no olho direito, num ataque ao autocarro da equipa depois do jogo contra o Tondela, partilhou uma imagem na sua conta pessoal do Instagram onde aparece junto a Weigl, que também ficou ferido, na qual garante que ambos "estão bem", mas que "infelizmente" não conseguem "justificar o comportamento" dos adeptos.

"Gostaríamos de informar que estamos os dois bem. Infelizmente, não podemos justificar este comportamento... Não obstante, garantimos que vamos continuar a lutar e a dar tudo pelo SL Benfica! Muito obrigado por todas as mensagens de apoio!" escreveu o futebolista.



Numa outra publicação, Julian Weigl foi mais longe e admitiu que existem "limites que não podem ser ultrapassados".

"Quero informar-vos que estou bem. Tivemos muita sorte! Todos cometemos erros, mas há limites que não podem ser ultrapassados! Atirar pedras ao autocarro sem a preocupação de magoar alguém? Eu sei que estes não são os verdadeiros adeptos do Benfica! Especialmente durante estes últimos dias e semanas, que deveriam ter sido uma solução para nos mantermos unidos em vez de, literalmente, atirarmos pedras uns aos outros! Obrigado pelas mensagens de preocupação", desabafou o médio alemão, que também recebeu o apoio da sua anterior equipa.

Através do Twitter, o Borussia Dortmund aproveitou para deixar uma mensagem de melhoras ao futebolista, que representou o clube germânico entre 2015 e 2019.

"Rápidas melhoras, Jule! O nosso ex-jogador Julian Weigl sofreu ontem à noite ferimentos ligeiros e foi levado para observação num hospital, depois de um ataque ao autocarro da equipa do Benfica", pode ler-se na publicação.

O autocarro do Benfica foi apedrejado esta quinta-feira na A2, quando a equipa regressava ao centro de estágios no Seixal.

O avançado sérvio e o médio alemão ainda foram assistidos no local, mas foram depois transportados para o hospital da Luz, por precaução.

LIGA DE CLUBES REPUDIA "ATAQUE COBARDE"

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional repudiou "veementemente o ataque cobarde" que visou o plantel do Benfica.

"O apedrejamento do autocarro da equipa liderada por Bruno Lage é de profundo lamento e repúdio, ainda para mais numa altura em que o futebol português uniu esforços para retomar uma atividade que faz vibrar milhões de pessoas no nosso país", lê-se no comunicado do organismo que rege as competições profissionais em Portugal.

