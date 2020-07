As primeiras palavras de Jesus na chegada a Portugal

Jorge Jesus chegou esta terça-feira a Lisboa, acompanhado do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quatro dias depois de ter sido anunciado como novo treinador dos "encarnados".

Na chegada ao aeroporto, Jesus não prestou quaisquer declarações aos jornalistas, limitando-se apenas a acenar, tal como Vieira.

"Sinto-me bem por regressar ao meu país"

Mas, já na chegada a casa, Jorge Jesus falou aos jornalistas. O treinador diz sentir-se bem por estar de regresso a Portugal.

Jorge Jesus, que completa 66 anos esta sexta-feira, foi técnico principal do Benfica entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O técnico ingressa do Benfica depois de rescindir contrato com o Flamengo, clube brasileiro com o qual tinha renovado contrato por um ano há pouco mais de um mês.

A HOMENAGEM DOS ADEPTOS DO FLAMENGO

O Flamengo organizou esta segunda-feira uma despedida para Jorge Jesus. O técnico português esteve num almoço com jogadores e funcionários do departamento de futebol, no centro de treinos.

Em entrevista à correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora, alguns adeptos do "Mengão" mostraram-se revoltados e tristes com a saída do treinador.

DOS TÍTULOS NO BENFICA À GLÓRIA NO BRASIL: A VOLTA DE 360 GRAUS NA CARREIRA DE JORGE JESUS

Cinco anos depois, Jorge Jesus está de regresso ao Benfica. Recorde aqui o percurso do treinador, dos títulos no Benfica à glória internacional no Brasil.