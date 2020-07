Taça de Portugal conquistada pelo Desportivo das Aves desapareceu

A Taça de Portugal conquistada pelo Desportivo das Aves em 2018 desapareceu das instalações do clube, segundo apurou a SIC junto de uma fonte do clube.

Não se sabe quando o troféu desapareceu das instalações até porque os funcionários estão há alguns dias impedidos de entrar no edifício.

O Desportivo das Aves conquistou a Taça de Portugal há dois anos, no Jamor, onde venceu o Sporting por 2-1.

O insólito acontece numa altura em que o clube da Vila das Aves atravessa uma crise económica, que levou ao atraso de encargos salariais e à falta de pagamento da apólice do seguro de acidentes de trabalho, e uma crise desportiva, que coloca o Aves no fim da tabela classificativa, com apenas 17 pontos.