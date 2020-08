Trincão e Rui Silva estreiam-se nos convocados da seleção portuguesa

O avançado Francisco Trincão, do FC Barcelona, e o guarda-redes Rui Silva, do Granada, estrearam-se hoje nos convocados da seleção portuguesa de futebol, para os embates frente a Croácia e Sérvia, para a Liga das Nações.

Na lista apresentada pelo selecionador Fernando Santos, para o início da defesa do troféu, convocou o "núcleo duro" da seleção, mas promoveu as estreias de Trincão e Rui Silva, o regresso do guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, e também do defesa central Domingos Duarte, do Granada, que ainda não conta nenhuma internacionalização.

Apesar de algumas competições terem terminado mais tarde, nomeadamente a Liga dos Campeões, cuja 'final a oito' terminou no domingo em Lisboa, Fernando Santos optou por chamar alguns jogadores que terminaram as suas competições mais tarde.

A seleção portuguesa, detentora do título, vai defrontar a Croácia, em 05 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, e a Suécia, no dia 08, em Solna, nos arredores de Estocolmo, no arranque de nova edição da Liga das Nações.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes

Anthony Lopes (Lyon, Fra)

Rui Patrício (Wolverhampton, Ing)

Rui Silva (Granada, Esp)

Defesas

João Cancelo (Manchester City, Ing)

Nélson Semedo (FC Barcelona, Esp)

Domingos Duarte (Granada, Esp)

José Fonte (Lille, Fra)

Pepe (FC Porto)

Rúben Dias (Benfica)

Mário Rui (Nápoles, Ita)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale)

Médios

Danilo Pereira (FC Porto)

Rúben Neves (Wolverhampton, Ing)

André Gomes (Everton, Ing)

Bruno Fernandes (Manchester United, Ing)

Renato Sanches (Lille, Fra)

João Moutinho (Wolverhampton, Ing)

Sérgio Oliveira (FC Porto)

Avançados