Messi envia carta à Liga a explicar que pode sair do Barcelona a custo zero

O futebolista argentino Lionel Messi enviou esta sexta-feira, através do pai e agente, Jorge Messi, uma carta à Liga espanhola, na qual torna pública a cláusula do contrato que lhe permite desvincular-se sem pagar indemnização ao FC Barcelona.

"Como assinala literalmente a cláusula do contrato assinado entre clube e jogador, esta indemnização (os 700 milhões da cláusula de rescisão) não se aplicarão quando a resolução do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeitos a partir da finalização da temporada desportiva 2019/20", pode ler-se na carta do emissário do argentino, dirigida ao presidente da Liga, Javier Tebas.