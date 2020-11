João Mário explica o segredo para o sucesso do Sporting nesta época

O Sporting chega à pausa para a realização dos jogos das seleções na liderança do campeonato nacional. A quatro pontos do Benfica e do Sporting de Braga e a seis do FC Porto, João Mário lembra que o objetivo dos verde e brancos é garantir a qualificação para a Liga dos Campeões do próximo ano.

Apesar do início do campeonato fazer os adeptos do clube sonhar, João Mário pede tranquilidade.

“Temos de ter calma porque estamos a começar. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada porque num jogo ou dois muda tudo. A cima de tudo o que podemos prometer é muito trabalho, muito comprometimento com o clube”, disse o jogador.

João Mário regressou ao Sporting depois de ter saído em 2016. Dessa época, em que o Sporting terminou em segundo lugar, faz ainda parte da equipa Sebastian Coates.

Nesta fase, o Sporting está a treinar sem nove jogadores do plantel principal, porque foram chamados às respetivas seleções. O próximo jogo é a 23 de novembro com o Sacavenenses, a contar para a Taça de Portugal