Covid-19. FC Porto ameaça não participar na Taça da Liga

Depois de Nuno Mendes e Sporar terem tido testes positivos à covid-19, o Sporting veio anunciar que estes resultados foram um equivoco e que os dois jogadores estão aptos para defrontar os “dragões”.

No entanto, FC Porto acusa o clube de Alvalade de querer cometer um crime público e ameaça não participar na Taça da Liga.

Francisco J Marques, diretor de comunicação do FC Porto, diz que segundo “o protocolo da Direção-Geral da Saúde (DGS), até mesmo os casos assintomáticos estão obrigados a dez dias de isolamento após o teste positivo. O dirigente portista acrescenta que “tudo o que fuja a isso é um crime público.

Caso os dois jogadores do Sporting não sejam impedidos de jogar no clássico, o FC Porto está a ponderar a participação na Final Four da Taça da Liga.