Loum perto de ser emprestado ao Alavés

O 'Mercado Aberto' pode avançar em primeira mão que Mamadou Loum está a ser negociado para reforçar o Alavés.

Em cima da mesa está um empréstimo válido até ao final da temporada. Loum realizou apenas quatro jogos esta época, totalizando 110 minutos em todas as competições.

Resta agora perceber se o aumento de casos de Covid-19 fará com que o Futebol Clube do Porto atrase a concretização do negócio para não ficar com o plantel desfalcado.

O Alavés está no 16º lugar da liga espanhola, apenas dois lugar acima da zona de despromoção.