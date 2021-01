Benfica atualiza estado de saúde de Jorge Jesus

O Benfica confirmou esta quarta-feira que o treinador Jorge Jesus contraiu uma infeção respiratória.

Numa nota publicada no site oficial do clube, o Benfica explica que depois de ter realizado exames médicos no Hospital da Luz, "(...) Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrando-se clinicamente estável."

"Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde.", lê-se no comunicado.