Sandro Lima vai ser reforço do Gaziantep.

O ponta de lança de 30 anos vai assinar a custo zero pela equipa turca orientada por Ricardo Sá Pinto. O brasileiro vai assinar um contrato de um ano e meio, com mais um de opção.

À vigésima jornada da liga turca, o Gaziantep está no quarto lugar com trinta e cinco pontos, apenas a nove pontos do Besiktas que é o primeiro classificado.

Sandro Lima jogou seis anos em Portugal, representando equipas como o Rio Ave, Académico de Viseu, Grupo Desportivo de Chaves, Estoril de Praia e Gil Vicente.