Rio Ave pode desviar Maurides do Belenenses SAD

Maurides Roque interessa ao Rio Ave e ao Belenenses SAD.

O ponta de lança de 26 anos está em negociações com vários clubes da primeira liga portuguesa de futebol. O avançado está de férias no Brasil mas deve viajar para Portugal nos próximos dias para resolver a situação desportiva.

Maurides está sem clube e vê com bons olhos a possibilidade de regressar ao futebol português. O Belenenses SAD foi a primeira equipa a contactar o brasileiro que está sem clube, mas a questão financeira pode desviar o jogador para o Rio Ave. O clube de Vila do Conde tem uma capacidade salarial superior à do Belenenses SAD, o que pode fazer com que o jogador opte por rumar ao Rio Ave.