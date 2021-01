Nacional rejeita proposta por Brayan Riascos

O Nacional da Madeira rejeitou uma proposta da Arábia Saudita por Brayan Riascos.

O ponta de lança colombiano tem despertado o interesse de dois clubes da Arábia Saudita. O presidente do Nacional, Rui Alves, rejeitou esta semana uma proposta pelo avançado que leva nove golos em dezassete jogos esta temporada.

A cumprir a terceira época com a camisola do clube da Madeira, Brayan Riascos está a ser muito cobiçado por clubes do futebol asiático. O 'Mercado Aberto' sabe que uma outra equipa se prepara para fazer chegar uma nova proposta ao Nacional da Madeira.