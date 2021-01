Cádiz junta-se ao Alavés para tentar empréstimo de Loum

Além do Alavés, o 'Mercado Aberto' sabe que o Cádiz também manifestou junto do FC Porto a vontade de receber Loum por empréstimo. O jogador quer sair do Dragão para jogar regularmente.

As duas equipas da primeira liga espanhola tenta a cedência do médio senegalês até ao final da temporada. Em cima da mesa estão dois empréstimos sem obrigação de compra, mas que no caso do Cádiz poderá vir a ter uma opção de compra.

O Alavés estava interessado em pagar apenas uma pequena parte do salário do jogador, algo que não agrava aos azuis e brancos. O Cádiz, além de estar melhor classificado na tabela classificado, subiu a percentagem a pagar do salário de Loum o que pode convencer os dragões a liberarem o jogador.

Tal como no caso do Alavés, o 'Mercado Aberto' sabe que o Futebol Clube do Porto apenas tomará uma decisão nos últimos dias do mercado, uma vez que, com o número de casos de covid-19 a subirem no futebol português, não quer correr o risco de ficar com o plantel desfalcado.

Mamadou Loum chegou ao FC Porto, a título definitivo em 2019, numa transferência com o SC Braga a rondar os cinco milhões de euros.