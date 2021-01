Sérgio Vieira de saída do Farense

O 'Mercado Aberto' sabe que Sérgio Vieira está de saída do Farense. O técnico já não deve orientar o treino desta segunda-feira.

Os maus resultados que deixam o Farense no último lugar da tabela classificativa, ainda que com um jogo a menos que o Boavista, Famalicão e Portimonense, são a razão que levou ao despedimento do treinador de 38 anos.

A direção do clube de Faro já está à procura de um novo treinador e a decisão deverá ficar tomada ainda antes do fecho do mercado de transferência.

Em quinze jogos realizados, o Farense soma três vitórias, três empates e nove derrotas.