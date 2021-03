Patrícia Mamona e Auriol Dongmo são campeãs da Europa: "Agora é mais real"

Auriol Dongmo conquistou na última sexta-feira a primeira medalha para Portugal nos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Torun, na Polónia.

A atleta luso-camaronesa venceu a final de lançamento do peso, com uma marca de 19,34 metros, alcançada no quinto ensaio, num concurso em que atirou sempre a mais de 19 metros à exceção do primeiro e do último, que foram nulos.

A atleta portuguesa Patrícia Mamona conquistou este domingo a medalha de ouro no Europeu de Pista Coberta de triplo salto, na Polónia, batendo o recorde nacional, com a marca de 14,53 metros. Superou assim os 14,44 metros que tinha conseguido em Madrid há dois anos.

Patrícia Mamona conquistou a terceira medalha de Ouro de Portugal nos Europeus de Pista Coberta em Torun, na Polónia, depois de Pedro Pichardo e Auriol Dongmo.

Pedro Pichardio é campeão europeu de triplo salto. Conquistou a medalha de ouro com a marca de 17,30 metros.

