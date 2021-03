Tóquio 2020. Primeiro-ministro felicita seleção de andebol pelo apuramento

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo a seleção de andebol de Portugal, que carimbou a passagem para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, com uma vitória sobre a França (29-28) no torneio pré-olímpico.

"Parabéns à seleção nacional de andebol que hoje garantiu um lugar inédito nos Jogos Olímpicos. Portugal reforça assim a sua presença nos próximos Jogos. Acompanharemos com orgulho todos os nossos atletas", escreveu o primeiro-ministro, na rede social Twitter.

Depois de vencer, nos últimos segundos, a França por 29-28, a 'armada' lusa 'carimbou' o passaporte para a capital japonesa, elevando para 54 o número de atletas apurados, uma vez que serão convocados 14 andebolistas para representar Portugal na prova.

O apuramento, conseguido no torneio pré-olímpico, garante ainda a presença numa modalidade coletiva em Tóquio2020, a única que ainda podia conseguir esta qualificação, lograda após vencer a Tunísia (34-27) no primeiro jogo e perder ante a Croácia (25-24) no sábado.

O andebol português vai estrear-se em Jogos Olímpicos.