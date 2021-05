Cristiano Ronaldo não cedeu ao pedido de adeptos junto à nova casa em Lisboa

Cristiano Ronaldo já começou a treinar com a seleção nacional, mas antes gozou uns dias de férias em Lisboa com a namorada.

O capitão iniciou a fase final do Euro 2020 com a restante equipa portuguesa na Cidade do Futebol.

Até ao dia 8 de junho, os jogadores estão em regime livre implementado pelo selecionador nacional, ou seja, os atletas só têm a obrigação de se apresentar para treinar.

Assim sendo, Cristiano Ronaldo aproveita a estadia e desfruta de Lisboa. A nova casa de Ronaldo situa-se bem no centro da capital e, por lá, aproveitou uns dias de férias com a namorada.

Na manhã desta quinta-feira, um carro estacionado em frente à garagem do prédio onde CR7 tem um apartamento impediu a saída. Na viatura, um recado para que a situação não volte a acontecer.

Quem esperou junto à casa do avançado conseguiu vê-lo, mas, CR7 não cedeu aos pedidos dos adeptos.

O futuro imediato de Cristiano Ronaldo é na seleção, mas o jogador também tem os olhos postos na Juventus. Apesar de André Silva garantir que o capitão está focado na equipa portuguesa.

A imprensa italiana adianta que o português quer sair da Juventus. Cristiano Ronaldo já terá confidenciado esta intenção aos companheiros de equipa.