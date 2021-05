Liga dos Campeões. A festa dos adeptos do Chelsea nas ruas do Porto

O Chelsea venceu o Manchester City, este sábado, por 1-0 e conquistou a Liga dos Campeões. Kai Havertz foi o herói dos londrinos ao marcar o único golo da partida que se realizou no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois da vitória, os adeptos juntaram-se nas ruas do Porto para celebrar. Alguns entraram em confrontos com a PSP, na zona da Ribeira, no Porto.

Há pelo menos um polícia ferido e dois adeptos detidos.

Já adeptos do Manchester City rumaram para a Avenida dos Aliados, de onde começavam também a sair os adeptos adversários, acabando por ocorrer alguns desacatos.

A final da Champions realizou-se pela segunda época consecutiva em Portugal.

