João Mário assina contrato com Benfica por cinco épocas

João Mário vai reforçar o Benfica. Depois de rescindir contrato com o Inter de Milão, o jogador foi oficializado pelo clube da Luz. Sporting acredita que a rescisão é forma encontrada para contornar a cláusula anti-rival.

O contrato foi comunicado no site oficial e nas redes sociais do Benfica, na manhã desta terça-feira. Ainda durante a manhã, o clube divulgou novas imagens do jogador ao lado de Rui Costa.

O contrato assinado com João Mário tem a duração de cinco anos e um salário de dois milhões de euros limpos por temporada. A apresentação oficial deverá acontecer nos próximos dias.

O médio tinha chegado a Portugal esta segunda-feira, depois de ter rescindido o contrato com o Inter de Milão. À chegada a Lisboa, João Mário não quis falar sobre a ida para o Benfica nem a posição do Sporting, que reclama direito de preferência sobre o jogador.

Os leões apresentaram ao Inter de Milão uma proposta de cinco milhões de euros – dos quais três milhões a pronto e os restantes por objetivos – e estranham que os italianos tenham deixado João Mário sair a custo zero, apenas a troco de uma alegada dívida do empresário.

O Sporting acredita que a rescisão do contrato foi uma forma de contornar a cláusula anti-rival que permitiria um encaixe de 30 milhões de euros, caso fosse contratado por outro clube português. Os leões prometem levar o caso até às últimas consequências, com recurso para a FIFA e para o Tribunal Arbitral do Desporto.