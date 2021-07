Eduardo Cabrita e Sporting trocam acusações sobre inquérito aos festejos do título

O Sporting e o Ministério da Administração Interna (MAI) estão numa troca de acusações por causa do inquérito aos festejos do título do campeonato. Depois de Eduardo Cabrita ter acusado o clube de não ter colaborado com a Inspeção-Geral da Administração Interna, os leões dizem que o ministro demonstrou desconhecimento dos factos

Mais de dois meses depois dos festejos do Sporting, foi conhecido o inquérito aberto pelo MAI. Em conferência de imprensa, Eduardo Cabrita acusou o clube de Alvalade de falta de cooperação.

A resposta do clube não tardou: em comunicado o Sporting revelou que ao longo de três semanas tentou sensibilizar o Governo e o MAI para a possibilidade de organizar as celebrações.

Os leões acusam ainda o ministro de profundo desconhecimento do que realmente aconteceu e dizem que as declarações de Cabrita sobre a ausência de respostas à Inspeção-Geral da Administração Interna são de profunda gravidade.

Segundo explica o Sporting, sempre participou de forma colaborativa nas reuniões com o MAI, com o Ministério da Saúde, o Comando Metropolitano de Lisboa, a Direção Nacional da PSP, a Direção-Geral de Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa.



Não foi instaurado processos disciplinares contra a PSP, mas será aberto um novo inquérito à forma como foi permitida a aglomeração de adeptos. Entretanto existe ainda um processo disciplinar aberto pela própria PSP e duas queixas-crime movidas por adeptos contra a polícia.