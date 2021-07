Zé Pedro Figueiredo vai reforçar o FC Porto

Zé Pedro Figueiredo vai ser reforço do FC Porto.

Sérgio Conceição seguia o jogador com atenção e pediu a contratação do defesa central de 24 anos, que numa primeira fase vai integrar a equipa B dos dragões. O FC Porto vai pagar cerca de 250 mil euros ao Estrela da Amadora por 80% do passe do jogador.

O 'Mercado Aberto' sabe que há acordo total entre os clubes, falta apenas definir as condições do novo contrato do jogador. Os azuis e brancos devem oficializar o defesa ainda esta semana.

Na última época, ao serviço do Estrela da Amadora, Zé Pedro Figueiredo participou em trinta e três jogos onde marcou três golos.