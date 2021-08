Fernando Alonso confirmado na Alpine para a temporada de 2022 de Fórmula 1

O piloto espanhol de Fórmula 1 Fernando Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006, vai continuar em 2022 na Alpine, anunciou esta quinta-feira a escuderia francesa, em comunicado.

"A Alpine F1 Team e Fernando Alonso reafirmam a parceria para a temporada de 2022 do campeonato do mundial de Fórmula 1 da FIA", refere a escuderia, depois de, no ano passado, ter anunciado a chegada do piloto espanhol "por várias temporadas".

Fernando Alonso, de 40 anos, que depois de se sagrar bicampeão pela Renault foi vice-campeão pela Ferrari em 2010, 2012 e 2013, vai continuar a ter como colega de equipa o francês Esteban Ocon, de 24, que estendeu o contrato com a Alpine até 2024.

"Fernando tem impressionado todos desde o seu regresso no início deste ano, depois de dois anos fora da Fórmula 1", refere o diretor-executivo da Alpine, Laurent Rossi, destacando "a dedicação e o trabalho árduo para obter o melhor para a equipa".

O espanhol já correu no passado pela Renault, que em 2021 se passou a denominar Alpine, entre 2003 e 2006, e depois em 2008 e 2009.

Antes do Grande Prémio da Bélgica, marcado para domingo, Alonso tem 323 corridas, com 32 vitórias e 97 pódios. Presentemente, ocupa a 11.ª posição no Mundial, tendo como o melhor resultado o quarto lugar na última corrida, disputada na Hungria.

