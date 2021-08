Gonçalo Guedes sobre Otávio: "Foi bem recebido"

Gonçalo Guedes foi o primeiro jogador da seleção nacional a falar à comunicação social. O avançado deu as boas-vindas a Otávio, o sétimo jogador naturalizado chamado à seleção nacional.

Otávio pode torna-se no oitavo jogador naturalizado a vestir as cores da seleção portuguesa de futebol, caso Fernando Santos utilize o médio do FC Porto nos próximos jogos da equipa das quinas.

Portugal recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

O jogador do FC Porto, de 26 anos, chegou a solo luso na época 2014/15, proveniente do Internacional, do Brasil, mas não conseguiu afirmar-se de imediato na equipa principal, tendo sido emprestado ao Vitória de Guimarães por dois anos consecutivos.

Em 2016/17, fixou-se no plantel principal azul e branco, assumindo-se como um dos jogadores imprescindíveis, nomeadamente nos últimos três anos, sob orientação do treinador Sérgio Conceição.