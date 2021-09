Fernando Santos agradado com a prestação da seleção nacional

Fernando Santos gostou do jogo da seleção nacional. O selecionador assumiu que quis experimentar algumas coisas diferentes neste jogo de preparação com o Qatar. Portugal venceu por 3-1.

“É importante para mim ver a equipa a jogar de uma forma diferente, em termos de uma remodelação estratégica de posicionamento da equipa. Nesse aspeto, a primeira parte agradou-me bastante, com exceção dos primeiros 15 minutos”, disse Fernando Santos no final do particular.

O treinador afirma que os jogadores responderam bem às alterações do jogo, sublinhando que não houve tempo para treinar estas mudanças.