José António dos Santos pode ser o potencial comprador das ações de Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira deu até 15 de Setembro para o Benfica comunicar se quer ou não exercer o direito de preferência sobre os 3,28% que detém na SAD e que está prestes a vender.

O ex-presidente tem uma oferta de 7 euros e 80 cêntimos por ação, mas não informou ainda quem é o comprador e qual a forma de pagamento.

Duas informações que a direção liderada por Rui Costa quer saber antes de tomar uma decisão.

O jornal Record e o Correio da Manhã avançam que o comprador é José António dos Santos, empresário conhecido como o Rei dos Frangos, com quem Luís Filipe Vieira não pode comunicar devido à Operação Cartão Vermelho, na qual os dois são arguidos.

José António dos Santos detém nesta altura 23,11% do capital social da SAD do Benfica. Se comprar a percentagem detida por Luís Filipe Vieira, completa e até ultrapassa a percentagem acordada com John Textor, empresário norte-americano numa operação que também está a ser vigiada pelas autoridades.

Para já, Luís Filipe Vieira ainda não se pronunciou mas o Correio da Manhã diz que vai informar o Benfica sobre a identidade do comprador em tempo oportuno.

A próxima quarta-feira é o prazo dado pelo ex-presidente para o Benfica poder exercer o direito de preferência e igualar o valor que Luís Filipe Vieira diz ter-lhe sido oferecido pelas mais de 750 mil ações que vai alienar.

Pelas quais pagou 5 euros há 10 anos, preparando-se para lucrar entre a compra e a venda cerca de 2 milhões de euros.