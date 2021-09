Luís Filipe Vieira pode lucrar mais de dois milhões de euros com o Benfica

Afastado da cadeira de Presidente, Luís Filipe Vieira continua a ter uma posição confortável enquanto investidor no Benfica. É dono de 3,8 por cento do capital social da SAD e tem uma proposta para vender as mais de 750 mil ações a 7 euros e 80 cêntimos cada.

O negócio pode permitir um encaixe de 5 milhões 850 mil euros, que resulta num lucro de dois milhões e cem mil euros, uma vez que comprou cada uma das ações a 5 euros. Ainda não se sabe quem é o investidor que fez a proposta a Vieira.

O ex-presidente já informou o Benfica do negócio, uma vez que o clube tem direito de preferência, uma medida criada por Vieira antes das eleições do ano passado, quando a existência de uma oferta pública de aquisição começou a pairar no horizonte benfiquista.

A SAD liderada por Rui Costa tem até 16 de setembro para se reunir e decidir se vai igualar a oferta. Depois, a decisão terá de ser comunicada à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários.

Esta terça-feira as ações do Benfica fecharam a 5 euros e 8 cêntimos. A 7 de julho, quando Vieira foi detido estavam cotadas abaixo dos 3 euros. Em dois meses já valorizaram cerca de 75 por cento.