Nuno Mendes agradece ao Sporting e garante ser "mais um sportinguista"

O futebolista internacional português Nuno Mendes, que esta quinta-feira se apresentou ao trabalho no Paris Saint-Germain, despediu-se do Sporting, a quem agradeceu, garantindo ser "mais um sportinguista a apoiar de fora".

"Foi muito difícil despedir-me daquela que foi a minha casa durante tantos anos. Agradeço a toda a estrutura que me ajudou a crescer e a tornar-me no profissional que sou hoje, devo-lhes muito", escreveu o lateral esquerdo, numa publicação na rede social Instagram.

Mendes agradeceu aos que contribuíram para a sua carreira e a "todos os sportinguistas", pelo carinho e ajuda que levou à conquista do campeonato, em 2020/21, mas também ao "crescimento como jogador e como pessoa".

"Levo-vos a todos no meu coração. A partir de hoje serei mais um sportinguista a apoiar de fora. Eu sou feito de Sporting", acrescentou.

O jogador, de 19 anos, marcou pela primeira vez presença no centro de treinos do PSG, em Saint-Germain-en-Laye, onde foi recebido pelo técnico argentino Mauricio Pochettino e participou na sessão de treino juntamente com o compatriota e colega de seleção Danilo e também Kylian Mbappé.

Nuno Mendes foi contratado pelo PSG, numa transação que envolve o empréstimo por parte do Sporting por sete milhões de euros e uma opção de compra no final da temporada de 40 milhões de euros.

No negócio ficou também definida a cedência do espanhol Pablo Sarabia por uma temporada aos “leões”, com o clube francês a assumir o pagamento do salário do jogador.

