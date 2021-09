Três ausências e Coates limitado na preparação do Sporting para o clássico

O capitão Sebastián Coates regressou esta quinta-feira de forma limitada aos treinos no Sporting, que continua a preparar o clássico com o FC Porto, no sábado, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos “leões” na internet, o defesa central uruguaio, que fez apenas tratamento e recuperação nos últimos dias devido a problemas físicos, trabalhou no relvado da Academia do clube, em Alcochete, mas de forma condicionada.

Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves realizaram apenas tratamento, todos devido a lesão, e continuam em dúvida para o duelo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Destaque ainda para o regresso do médio João Palhinha, que esteve às ordens do técnico Rúben Amorim após ter estado ao serviço da seleção portuguesa.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10:00, e mais tarde, às 18:30, no auditório do Estádio José Alvalade, Rúben Amorim irá fazer a antevisão do clássico em conferência de imprensa.

Sporting e FC Porto, que dividem o segundo lugar com o Estoril Praia, a dois pontos do líder Benfica, defrontam-se no sábado, às 20:30, num encontro que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

