Jogo entre Nice e Marselha será repetido dia 27 de outubro em campo neutro

O jogo Nice-Marselha, do campeonato francês de futebol, que foi suspenso devido aos incidentes registados com adeptos da equipa da casa, vai ser repetido no dia 27 de outubro, informou esta segunda-feira a Comissão Disciplinar da Liga gaulesa.

Em comunicado, a comissão disciplinar refere ainda que o local do encontro da terceira jornada "será anunciado mais tarde", sendo certo que será disputado em campo neutro, de acordo com as decisões proferidas pelo próprio organismo na semana passada.

No dia 8 de setembro, a Comissão Disciplinar da Liga francesa determinou que o Nice-Marselha será repetido, em campo neutro e à porta fechada.

O Nice foi ainda castigado com três jogos à porta fechada, um dos quais já cumprido diante do Bordéus, em 28 de agosto, e viu serem-lhe deduzidos dois pontos na classificação do campeonato, um com pena suspensa.

Além dos dois jogos de suspensão aplicados a Álvaro González e um a Dimitri Payet, ambos atletas do Marselha, também o preparador físico dos marselheses, Pablo Fernandez, foi punido, ficando impedido de desempenhar funções até final da temporada.

Em 22 de agosto, quando decorria o 74.º minuto do Nice-Marselha, vários elementos dos grupos radicais ligados ao Nice saltaram os painéis publicitários que separavam a bancada sul do relvado e tentaram agredir os jogadores visitantes, após Dimitri Payet devolver uma garrafa que lhe tinha sido lançada da bancada, quando o avançado marselhês se preparava para bater um pontapé de canto.

Os acontecimentos resultaram numa invasão de campo e numa autêntica batalha campal, que obrigou todos os jogadores a recolher aos balneários e levou o árbitro, Benoit Bastien, a interromper provisoriamente a partida quando o Nice vencia por 1-0, com um golo de Kasper Dolberg, aos 49 minutos.

A equipa do Nice acabaria por regressar ao relvado, ao contrário do Marselha, que se recusou a retomar o encontro e levou o juiz a suspender definitivamente o jogo.

Com cinco jornadas da Ligue 1 já disputadas, o Marselha ocupa o terceiro posto, com 10 pontos, a cinco do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Nice segue logo atrás, na quarta posição, com nove, sendo que ambos os conjuntos do sul de França têm menos uma partida, precisamente a que será repetida em 27 de outubro.

