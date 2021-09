A fase de grupos da Taça da Liga de futebol arranca hoje com o primodivisionário Vitória de Guimarães a visitar o terreno do Sporting da Covilhã, do segundo escalão, no Grupo A, de que faz parte o Benfica.

O Vitória de Guimarães vem de três empates consecutivos, todos para o campeonato, prova em que ocupa o 10.º lugar, com sete pontos, enquanto o Sporting da Covilhã não vence há quatro jogos seguidos e soma nove pontos na II Liga.

Para alcançar a fase de grupos, os vimaranenses deixaram pelo caminho o Leixões (4-1) e o Casa Pia (1-0), todos do segundo escalão, enquanto a formação da Covilhã bateu o Trofense (3-0) e o Mafra (3-1).

É a terceira vez que os dois emblemas vão medir forças na Taça da Liga, depois de dois triunfos do Vitória de Guimarães, ambos em casa, em 2009/10 e 2019/20.

O encontro vai decorrer no Estádio Municipal José dos Santos Pinto, na Covilhã, e tem início agendado para as 20:15.

O Sporting, detentor do título, só faz a sua estreia na prova em 26 de outubro, perante o Famalicão, no Grupo B.

