Mundial 2022: Rafa dispensado devido a dores no joelho direito

O avançado Rafa foi dispensado da seleção portuguesa de futebol devido a um problema no joelho direito, que o afeta desde domingo, esclareceu o Benfica, pouco depois da Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado a indisponibilidade do jogador.

Numa nota divulgada na sua página oficial, o Benfica explica que Rafa, sofre de uma "gonalgia [dor no joelho] direita, situação clínica que teve início no passado domingo, após o jogo frente o Portimonense".

O Benfica lembra que, além de Rafa, também o suíço Haris Seferovic e o austríaco Valentino Lázaro foram dispensados das respetivas seleções e já estão no Seixal "a recuperar de lesões musculares na perna esquerda e coxa esquerda, respetivamente".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou ao início da tarde as chamadas de José Fonte, Trincão e Rafael Leão à seleção portuguesa, face à indisponibilidade de Rafa e Domingos Duarte para os jogos com Qatar e Luxemburgo.

Sem esclarecer o tipo de lesão dos dois jogadores, o organismo federativo indicou no seu site oficial que o avançado do Benfica e o defesa do Granada "foram dispensados, depois de a Unidade de Saúde e Performance da FPF ter avaliado a situação clínica".

O grupo de 25 jogadores às ordens de Fernando Santos concentra-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde começará a preparar o particular com o Qatar, no sábado, e o duelo com o Luxemburgo, em 12 de outubro, a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, ambos no Estádio Algarve.

