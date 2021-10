Sócios do Benfica elegem hoje o novo presidente do clube

Os sócios do Benfica voltam a ir às urnas para escolher um novo presidente, um ano após as últimas eleições.

Desta vez, são Rui Costa e Francisco Benitez os candidatos à presidência do Benfica.

Luís Filipe Vieira deixou a presidência do Benfica em julho depois de ter sido constituído arguido no seguimento da Operação Cartão Vermelho, e por isso, os sócios estão, pela segunda vez em menos de 1 ano,a escolher os novos Órgãos Sociais do clube.

Até às 22:00 horas, os sócios do clube têm 25 locais de voto pelo país para poderem votar.

Em outubro do ano passado, foi atingido o recorde de votantes, foram 38.102 pessoas que se deslocaram às mesas de voto.

