AC Milan procura primeira vitória na Champions frente ao FC Porto

O AC Milan não jogava na Champions há sete anos. Vem, esta terça-feira, ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto e chega num momento bom: ainda não perdeu para o campeonato italiano. Traz também um português a ajudar a equipa.

Depois de passar por anos de instabilidade institucional e desportiva, o AC Milan assegurou a entrada direta na Liga dos Campeões ao ficar em segundo lugar no campeonato italiano.

Esta época já está em segundo lugar do campeonato, com sete vitórias e um empate em oito jornadas. Na Champions tem duas derrotas, o que faz com que o jogo contra o FC Porto tenha maior importância.

Entre o plantel do AC Milan, é o nome de Zlatan Ibrahimovic que se destaca. O sueco de 40 anos está a lidar com uma lesão que o tem impedido de jogar a 100%, mas regressou na última jornada e está convocado para vir ao Porto.

Por outro lado estão confirmadas quatro ausências: o guarda-redes titular Maignan, que chegou para substituir Donnarumma, foi operado ao pulso está fora durante pelo menos dois meses; Rebic lesionou-se no último jogo; Theo Hernández e Brahim Díaz estão infetados com covid-19.

O AC Milan nunca perdeu nem no Estádio do Dragão, nem em Portugal. Sem vitórias na Champion, os italianos jogam uma jornada decisiva para continuar na maior competição europeia.