O Bayern Munique pode garantir a qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões no jogo com o Benfica. A um ponto da qualificação, os alemães prometem estar focados no jogo desta terça-feira.

O treinador alemão, Julian Nagelsmann, espera boa reação da equipa portuguesa e sublinha a "qualidade e experiência" do Benfica.

