Jorge Jesus afasta cenário de crise de resultados no Benfica

O Benfica vai à Alemanha para jogar com o Bayern de Munique, esta terça-feira, para a Liga dos Campeões. No entanto, a conferência de antevisão de Jorge Jesus foi dominada por comentários às declarações de Rui Costa e ao momento que a equipa da Luz atravessa.

O treinador nega qualquer tipo de conflito com o presidente do clube. Em causa estão as declarações de Rui Costa depois do empate das águias com o Estoril, na última jornada do campeonato.

“Estamos tristes e desiludidos com o empate e sobretudo com a perda momentânea do primeiro lugar, mas é nestes momentos que se exige equilíbrio”, disse Rui Costa.

Jorge Jesus afirma que partilha o sentimento do presidente e garante que a equipa não perdeu o foco. O treinador afasta também o cenário de crise de resultados.

Depois de perder por 4-0 em Lisboa, as águias preparam-se para o segundo encontro com o Bayern de Munique que, para Jorge Jesus, não é decisivo. Ausentes das contas do treinador devido a lesões estão André Almeida, Valentino Lázaro, Abel Taarabt e Haris Seferovic.