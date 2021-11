Sporting e FC Porto procuram repetir primeiros trunfos na Champions

Esta quarta-feira há mais uma ronda da Liga dos Campeões para o Sporting e o FC Porto. Enquanto os leões recebem o Besiktas em Alvalade, os dragões visitam o Milan. As duas equipas portuguesas voltam a encontrar os adversários com os quais somaram o primeiro triunfo na competição europeia.

Depois da goleada na Turquia, o Sporting abre o relvado ao Besiktas, já de olhos postos no segundo lugar do grupo C – onde está, neste momento – o Dormund. Os alemães ainda visitam Alvalade, num jogo que poderá valer o apuramento do Sporting para os oitavos da Champions.

Já os dragões procuram também repetira a vitória frente ao Milan de Rafael Leão para tomar o segundo lugar naquele que é considerado o “grupo da morte”. Os portistas soma quatro pontos, tal como o Atlético de Madrid, que visita o Liverpool nesta ronda.

Os dois clubes portugueses sabem que um novo triunfo garante, desde já, o terceiro lugar nos respetivos grupos e a continuidade nas competições, nem que seja via Liga Europa.