Adán e Pizzi estão focados em ganhar títulos para Sporting e Benfica

Pizzi e Adán foram esta quarta-feira os protagonistas de um dérbi muito particular e, no final, o médio português e o guarda-redes espanhol assumiram que estão a trabalhar todos os dias para conquistar títulos por Benfica e Sporting, respetivamente.

Depois de um jogo de subbuteo, o clássico jogo de futebol de mesa, do qual Adán saiu vencedor, após penáltis, o guarda-redes do Sporting lembrou que começou por jogar a avançado, mas rapidamente o treinador percebeu que o seu lugar era na baliza.

Quanto à atualidade, o guardião diz que o objetivo passa por lutar por todas as competições em que o Sporting, campeão nacional, está inserido.

"Queremos continuar a melhorar, vivos em todas as competições e continuar a melhorar como equipa. Esperemos que corra como desejam todos os sportinguistas", disse o espanhol.

Já Pizzi, que saiu derrotado deste dérbi, fez um balanço positivo do campeonato disputado até ao momento, com FC Porto e Sporting na liderança, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.

"Está a ser muito competitivo. Já esperávamos a luta intensa dos três que estão na frente. Agora vamos continuar a trabalhar no máximo para ter vitórias e, no final, conquistar os títulos a que o Benfica se propõe todos os anos", garantiu o médio.

Sobre a seleção portuguesa, que nos próximos dias defronta a República da Irlanda e a Sérvia, o criativo português espera a vitória da equipa das quinas.

"Esperamos todos ganhar. Serão dois jogos difíceis, mas, com a nossa qualidade e os nossos jogadores, acredito que podemos vencer e garantir a qualificação", concluiu Pizzi.

