Olivier Bonamici analisa o momento e a história futebolística do FC Barcelona, em especial, a filosofia implementada pelo novo técnico Xavi Hernández.

Começa por explicar que a vitória do Barcelona contra o Espanhol, por 1-0, foi um momento importante, correspondendo à estreia de Xavi Hernández ao leme dos blaugrana.

O momento foi testemunhado por 75 mil pessoas, o dobro dos adeptos nas bancadas que se verificava antes da chegada do novo técnico.

Explica, também, que Xavi pretende trazer de volta o clássico modelo de jogo do Barcelona, com abundante troca de bola.

Contudo, explica que as rotinas de Jorge Jesus no Barcelona são superiores, ao mesmo tempo que conta com vários lesionados.

A pressão, para Olivier Bonamici, encontra-se do lado do Barcelona, um clube cuja história explica em detalhe.

Por fim, são referidas as regras que o novo treinador dos catalães implementou, relacionadas com horários, alimentação e não só.

