O Sporting joga esta quarta-feira com o Dortmund para a Liga dos Campeões. A equipa de Rúben Amorim pode garantir a passagem aos oitavos de final.

O jogo com o Borussia Dortmund pode ser decisivo para o futuro do Sporting na Liga dos Campeões e Rúben Amorim sabe que uma vitória não traz só três pontos.

"Eu só penso em vencer pelos meus jogadores, pelo clube e pelo encaixe financeiro porque, passando a próxima fase, podemos aguentar mais os jogadores. Penso muito no futuro do clube", diz Rúben Amorim.

O Sporting apura-se se vencer o Borussia Dortmund por 2 ou mais golos.

Do outro lado, o treinador do Borussia Dortmund mostra uma ambição semelhante:

"Vamos tentar ganhar como sempre", diz Marco Rose.

Ao contrário do que acontece no Sporting, há baixas importantes no Borussia Dortmund, mas Rúben Amorim não considera que o adversário fique mais frágil.

Esta quarta-feira, o Sporting pode qualificar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões se vencer por dois golos de diferença.

O jogo começa às 20:00 e tem arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.

