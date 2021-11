Rúben Amorim na lista de possibilidades para treinar Manchester United

Rúben Amorim está a ser apontado como um dos treinadores na lista para orientar o Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer foi despedido este sábado, depois da derrota contra o Watford.

Apesar de fazer parte das hipóteses a considerar, o treinador do Sporting ainda tem muitos treinadores à sua frente, segundo avança o jornal britânico The Daily Telegraph.

A prioridade do clube onde joga Cristiano Ronaldo deverá ser contratar Maurício Pochettino, que atualmente orienta o PSG. No entanto, este acordo poderá não ser fácil de atingir. E, por isso há mais opções.

Além do português e do argentino, a lista contém ainda os nomes de Erik ten Hag, do Ajax, Bredan Rodgers, do Leicester, Zidane, Laurent Blanc, do Al-Rayyan, Ralf Rangnick e Lopetegui, do Sevilha.

