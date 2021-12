Continuará Rúben Amorim no comando dos leões?

O mercado de transferências está à porta num momento em que se volta a falar de jogadores e do treinador do Sporting.

O nome do treinador do Sporting tem sido associado ao Leipzig e do Manchester United, situação que não tira o sono ao treinador dos leões.

Rúben Amorim não quer falar da possibilidade de deixar Alvalade, nem da possibilidade perder jogadores.

Depois da renovação, esta semana, de Luís Neto, chega a vez de João Palhinha renovar até 2026 - com a aprovação do treinador.

O acordo contempla um aumento salarial, mas mantém a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros.

SAIBA MAIS