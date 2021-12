O Sporting defronta amanhã o Boavista e Sebástian Coates já pode ser opção para Rúben Amorim.

A covid-19 fez mais uma baixa no Sporting: Paulinho testou positivo e está fora do jogo com o Boavista, obrigando a mudanças na equipa.

Dúvidas surgem também na defesa, mas porque Coates pode estar de regresso.

Pela frente, os leões têm o Boavista que Petit comanda há apenas um jogo, mas que continua a enfrentar uma série de oito jogos sem vencer.

O jogo é no Estádio de Alvalade, este sábado, às 20:00.

SAIBA MAIS