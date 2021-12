A despedida emocionada de Agüero

Sergio Agüero vai abandonar o futebol aos 33 anos por causa de um problema cardíaco. Esta quarta-feira, subiu ao palco para fazer o anúncio oficial.

Emocionado, Sergio Agüero contou com a presença de familiares e de companheiros do Barcelona na hora do adeus aos relvados.

No início de novembro, Agüero sofreu uma arritmia cardíaca no jogo com o Alavés, e é essa condição que vai obrigar o jogador a abandonar os relvados.

Agüero assume que ainda não tem planos para o futuro, mas vê terminada a carreira de forma repentina aos 33 anos.

Saiba mais: