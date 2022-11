Auriol Dongmo regressa a Portugal e confessa que "queria mais"

Auriol Dongmo já chegou a Portugal. A vice-campeã europeia do lançamento do peso queria mais que a medalha de prata e lamenta a lesão que a condicionou a dois dias da final.

Auriol Dongmo subiu esta semana ao segundo lugar mais alto do pódio no lançamento do peso, nos Europeus de Munique. Apesar do honroso segundo lugar a atleta garantiu, à chegada a Portugal, que a medalha de prata tem "um sabor amargo". A lançadora lesionou-se antes da final, o que não lhe permitiu alcançar o ouro que almejava. Apesar dessa situação, deixa uma certeza: "Vou continuar a trabalhar".

Ainda no aeroporto, Auriol agradeceu a todos aqueles que a apoiaram durante a prova em Munique, o que para a própria, foi um fator fundamental para o sucesso.

A atleta conseguiu ser vice-campeã europeia depois de nos Jogos Olímpicos ter ficado apenas a um lugar do pódio. No Mundial atingiu o quinto lugar e quebrou o recorde nacional ao ar livre estabelecendo uma marca de 19 metros e 82 centímetros apenas batida por Jessica Schilder dos Países Baixos.