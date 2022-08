Futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incógnita

O mercado de transferências no futebol fecha esta semana. Os clubes portugueses procuram fechar os plantéis e Cristiano Ronaldo continua a estar com o futuro incerto.

Enquanto não encontra outro clube onde jogar, Cristiano Ronaldo vai somando (poucos) minutos com a camisola do Manchester United. A grande novela do mercado de transferências está perto do fim, mas o craque português continua a ser associado a diferentes clubes. O último foi o Nápoles - apesar da probabilidade de regressar a Itália pareça ser mais baixa nesta altura.

Mais certas estão as mudanças nos clubes portugueses. No Sporting há novidades: o médio Alexandropoulos já está em Lisboa e já foi anunciado como reforço na equipa de Rúben Amorim até 2027. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Depois do arranque difícil de campeonato, o Sporting parece estar atento a qualquer oportunidade. Arthur Gomes, do Estoril, também já foi associado a uma transferência.

No Benfica, Yaremchuk está perto de sair em definitivo – tão perto que já está na Bélgica. O clube Brugge está interessado no jogador e está a negociar com o Benfica a possibilidade de compra, que deve rondar os 15 milhões de euros mais variáveis. Continua aberta a possibilidade de Ricardo Horta vir para a Luz, mas o avançado segue no Braga e a marcar golos.

Quem também já está em Portugal é Samaris. O antigo jogador do Benfica vai regressar ao campeonato português ao serviço do Rio Ave.

Nas próximas horas o mercado deve continuar a mexer. O prazo termina no dia 1 de setembro.