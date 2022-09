Do SC Braga por “amor", histórias de quem apoia o clube seja onde for

O SC Braga tem deixado a sua marca nas competições europeias de futebol nas últimas décadas. Um clube do Minho que, desde o início do século XXI, já participou na Liga dos Campeões, na Liga Europa/Taça UEFA e até conquistou uma Taça Intertoto, em 2008. Um clube não existe sem adeptos e são esses aficionados e apaixonados que se fazem ouvir por esses estádios fora, tanto em países longínquos como em Espanha ou França. A SIC Notícias entrevistou dois sócios do SC Braga que tentam estar sempre próximos da equipa dentro e fora do país e ficou a conhecer histórias marcadas por derrotas, vitórias, insólitos e momentos inesquecíveis. Maria Graça tem 60 anos e é sócia do SC Braga há quase 25. É presidente da claque registada ‘As Gverreiras’, um grupo de 113 mulheres que apoia fervorosamente o clube.

Maria Graça, Herning (Dinamarca) - Midtjylland-SC Braga, 25/11/2021

“Somos mulheres de peso, que lutam pelo clube e apoiam o clube, às vezes passam meia dúzia que fazem um barulho, que só visto (...). Somos uma claque de guerreiras”, afirmou orgulhosamente Maria. João Cunha tem 45 anos e é sócio do SC Braga há mais de 30 anos. Bracarense “de gema”, entrava no Estádio 1.º de Maio “de mão dada com o pai” e tornou-se associado do clube quando o “controlo” começou a ‘apertar’ à entrada dos recintos.

João Cunha, Herning (Dinamarca) - Midtjylland-SC Braga, 25/11/2021

Sócio desde os 11 anos, já apoiou os ‘guerreiros do Minho’ diversas vezes em partidas europeias, umas com desfecho positivo e outras em que no pós-jogo “uma pessoa quase que não quer falar com ninguém”. Desde Espanha à Dinamarca, de França à Inglaterra e Escócia, tanto Maria como João já lá estiveram e apoiaram os jogadores do SC Braga de perto, em ‘alto e bom som’.

Sevilha, uma cidade assim tão especial? Sevilha, Espanha, verão, 2010, pré-eliminatória e Liga dos Campeões: o que têm estas palavras em comum? É uma pergunta à qual, tanto para a Maria como para o João, basta uma frase para dar resposta: o jogo mais marcante e que ficará para sempre na memória. Maria Graça, ao ser questionada sobre qual foi o jogo mais importante do SC Braga na Europa, respondeu com assertividade: “Quando fui a Sevilha, na Liga dos Campeões”. João Cunha foi confrontado com a mesma pergunta, num espaço e tempo diferentes e com a mesma assertividade - quase ‘gémea’ -, disse: “Aquela vitória em Sevilha na pré-eliminatória da Liga dos Campeões”. Um jogo, uma noite e um desfecho que liga dois dos milhares de adeptos do SC Braga. No dia 24 de agosto de 2010, o SC Braga enfrentou o seu maior desafio de sempre até ao momento, o de chegar pela primeira vez à fase de grupos da Champions. Os bracarenses visitaram Sevilha na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da liga milionária com uma vantagem de um golo. Nessa noite de verão em Sevilha, o SC Braga fez história num jogo “emotivo”, com “fartura de golos”, disse João. Os bracarenses venceram a equipa espanhola por 4-3 - 5-3 na eliminatória -, que contou com um hat-trick do antigo avançado brasileiro Lima, e chegaram ao ponto mais alto da sua história, à ‘montanha’ onde os ‘gigantes’ se confrontam. "Lembro-me bem. No estádio estavam à vontade 3.000/4.000 adeptos do Braga”, recordou João. Maria conta que foi de “camioneta” para Sevilha para assistir ao jogo que “grava na memória”, nem que “chegue aos 100 anos”.

O jogo de Sevilha é visto por estes dois ‘guerreiros’ como um ato de glória, uma vitória saborosa com tudo o que muitos adeptos de futebol pedem: golos e muita emoção. Um jogo que marca a história do SC Braga.

Então e a final da Liga Europa? A época 2010/11 fica também marcada para o SC Braga como a temporada do 'quase'. A formação de Domingos Paciência esteve 'quase' a passar à fase de grupos da Champions, ao terminar em 3.º lugar, com 9 pontos, menos três do que o Arsenal e menos seis do que o Shakhtar Donetsk. “Acho que foi uma boa presença. Não é normal ser eliminado com tantos pontos”, exprimiu-se João Cunha. O SC Braga viria a ‘cair’ para a Liga Europa, onde fez uma caminhada histórica. Em 2011, os bracarenses superaram equipas como Lech Poznan, Liverpool, Dínamo Kiev e Benfica para chegar à ‘grande’ final portuguesa. O FC Porto era o último adversário que os bracarenses tinham de superar para chegar à glória europeia - mesmo que fosse na segunda competição de destaque da UEFA. E ‘quase’ que conquistou a Liga Europa

Dublin (Irlanda) - FC Porto-SC Braga, 18/05/2011

“Eu fui no próprio dia, fui num voo charter de adeptos do SC Braga, chegámos às 8:00 e qualquer coisa da manhã a Dublin. A cidade estava tomada por adeptos portugueses. Havia a fanzone do Braga e a do FC Porto, mas depois nas ruas vivia-se um ambiente bom, não houve assim grandes confusões, foi um ambiente bonito, pacífico, de convívio até à hora do jogo. Penso que o Porto tinha, ligeiramente, mais adeptos, mas havia lá milhares de adeptos do Braga”, contou João Cunha à SIC Notícias. Uma partida que “não é comparável ao tal jogo de Sevilha (...). Não foi um grande jogo de futebol”, disse. “O jogo quase que se pode resumir a duas grandes oportunidades, o FC Porto foi eficaz e o SC Braga não concretizou”. Os ‘dragões’ venceram por 1-0 no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda, com um golo de Falcao aos 44 minutos. “Foi uma tristeza, isto é sempre assim, a gente vai com euforia e com a esperança toda e diz: ‘O que é que eu vim cá fazer?’”, conclui. Já Maria, não teve a oportunidade de estar presente no jogo devido a um compromisso pessoal. “Tive muita pena” de não poder ir, disse. No entanto, acompanhou a final através da televisão.

Como tudo começa? A preparação para se ir ver um jogo europeu João e Maria explicaram à SIC Notícias como funciona a logística de assistir a jogos fora de Portugal nas competições europeias. “Nós como ‘guerreiras’, há jogos que não vamos, porque pagamos as coisas à nossa custa. Quando sai o sorteio, nós vamos logo procurar o voo para aquela data, para arranjar mais barato”, explicou a sócia de há quase 25 anos. “O SC Braga não nos paga nada. Nós vamos por iniciativa própria, pagamos tudo do nosso bolso”, acrescentou. João Cunha contou que ele e os amigos fazem equipas, marcam o voo, alugam uma casa e que vão por sua conta. “Normalmente vamos no dia antes [do jogo], chegamos lá, saímos um bocado à noite e no dia a seguir (...) é só quase virado para o jogo”, contou o adepto bracarense. Questionado sobre o impacto financeiro que estas viagens têm no orçamento familiar, o sócio de há mais de 30 anos admitiu que “para ir ver jogos ‘fora’ também é preciso ter alguma capacidade”. “O fator financeiro dita um bocado a coisa. Tomara eu ir ver os jogos todos ‘fora’”, expressou. “Temos que gostar do clube, porque a gente não olha a custos. Claro que não vou a qualquer preço. Uma coisa exorbitante que saia fora do nosso orçamento, também não vamos”, disse.

Uma cidade, duas histórias marcantes: “Um roubar de badalhoquice” e a polícia assustada Os dois adeptos contaram à SIC Notícias a história mais incomum que viveram durante o tempo que passaram a apoiar o SC Braga fora de Portugal. Duas histórias com a mesma cidade como ‘pano de fundo’.

“Fui assaltada na Escócia” No dia 14 de abril deste ano, o SC Braga viajou até Glasgow para enfrentar o Rangers na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Os minhotos seguiram até à Escócia com uma vantagem de 1-0, conquistada em ‘casa’, mas que não foi suficiente. O SC Braga perdeu por 3-1, numa partida que se decidiu apenas no prolongamento. A noite de Maria teve um desfecho ainda mais negativo e até algo insólito. Depois da confirmação do afastamento do SC Braga da ‘Europa’, a adepta passou por um momento infeliz: o roubo do seu cachecol de ‘estimação’. Maria contou que depois do jogo, seguia no centro da cidade escocesa com mais duas amigas quando “apareceram três rapazes encapuzados” a pedir o seu cachecol. “Eu não queria dar o meu cachecol, porque nós somos guerreiras, somos uma claque formada há cinco anos, aquele cachecol entrou no meu pescoço e não queria tirar mais”, contou. No entanto, apesar da sua relutância, Maria explicou que um dos três homens lhe roubou o cachecol de ‘estimação’. “Foi um roubar de badalhoquice. Eu até disse assim: ‘olha que gatuno badalhoco, por cinco euros… Nem sabem ser gatunos’”, disse. “A polícia olhou para nós e assustou-se” Dois anos antes, a 20 de fevereiro de 2020, o SC Braga viajou até à Escócia para enfrentar o Rangers na primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa. A partida terminou com uma vitória da equipa da ‘casa’ por 3-2. No entanto, a história contada por João passou-se antes do jogo e envolveu mais dois amigos. A caminho do estádio já “atrasados”, o grupo com “cachecóis e camisolas do SC Braga” entrou no metro e deparou-se com um espaço “cheio de adeptos do Rangers”. “A polícia olhou para nós e assustou-se mais do que nós. Nós estávamos ali sem constrangimentos a achar que estava tudo bem e eles muito preocupados (...). A polícia foi logo ter connosco, juntou-nos a um canto - aos três - mas sem haver reação do outro lado e ordenou aos senhores do metro: ‘Abram aí as cancelas, estes senhores entram já, no sentido oposto aos adeptos do Rangers”, contou. “Portanto fomos os três sem pagar até ao estádio porque a polícia assim o entendeu”, concluiu.

O que faz realmente mover os adeptos do SC Braga por essa ‘Europa fora’? Será "amor''?

Maria Graça, Dublin (Irlanda)

É bastante exigente a nível mental, físico, financeiro e até pessoal acompanhar uma equipa em jogos internacionais, mas muitos ‘lutam’ por essa oportunidade - de estar junto da equipa. As perguntas que se podem considerar pertinentes são: qual é a razão e se vale o ‘sacrifício’. “Então não vale! Vale isso e muito mais. O amor que a gente tem pelo clube… A gente até dormia no meio da água”, respondeu prontamente Maria. A sócia do SC Braga também afirmou que "é a nossa cidade, é o nosso clube. Nós somos bracarenses”. Para João Cunha, basta uma palavra para resumir o que o faz acompanhar fervorosamente o SC Braga: “É um amor”.

O que se espera do SC Braga na Liga Europa esta temporada? O SC Braga está no Grupo D com Malmo (Suécia), Union Berlin (Alemanha) e Union Saint-Gilloise (Bélgica), e conta com uma equipa jovem e com potencial - reconhecido por muitos. Mas será que conseguirá alcançar ‘finalmente’ a glória europeia? “Isso é muito difícil de avaliar. Já no ano em que foi à final ninguém diria. São os momentos e é preciso ter sorte”, deu João o seu ponto de vista. Maria, mais enérgica, respondeu: "Vamos fazer uma época fantástica. São rapazes jovens, mas de raça e pureza. Eu acho que estes amam o símbolo que trazem ao peito”.

A mesma pergunta e a mesma resposta sem qualquer ponto de dúvida A SIC Notícias confrontou estes dois sócios do SC Braga com a possibilidade de a equipa atingir novamente a final da Liga Europa e questionou-os, caso isso aconteça, se vão estar em Budapeste, na Hungria. “Se formos à final, de certeza absoluta que me apanham lá. Custe o que custar, vou começar já a fazer um mealheiro para a final. Custe o que custar, de certeza absoluta que vou estar na final da Liga Europa”, respondeu Maria Graça. “É certo e sabido. É impossível não estar lá”, disse convictamente João Cunha.